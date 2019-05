SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe positive Eckdaten von der Phase-3QUARTZ-Studie gemeldet, in deren Rahmen die inhalierte, einmal täglich verabreichte Kombinationstherapie QMF149 mit Fixdosierung (langwirksamer Beta-Agonist (LABA) + Corticosteroid) vs. Corticosteroid alleine bei Patienten mit unzureichend beherrschtem Asthma getestet worden sei. QMF149 sei kürzlich von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zur Prüfung zugelassen worden.Novartis und Asthmabehandlung: Die positiven Ergebnissen würden auf die kürzlich veröffentlichten positiven Eckdaten von zwei Phase-2-Studien mit QVM149, einer inhalierten, einmal täglich verabreichten Dreifach-Asthmatherapie mit Fixdosierung in der Entwicklungsphase 3 (Daten 3Q19E) folgen, bei der den zwei aktiven Substanzen in QMF149 ein Muskarin-Antagonist mit Langzeitwirkung (LAMA) hinzufügt werde. Die Phase habe gezeigt, dass QVM149 im Direktvergleich besser sei als Advair - der aktuelle Standard. QVM149 sei von der EMA ebenfalls zur Prüfung zugelassen worden.Das Asthma-Projekt von Novartis mache Fortschritte. So sei die erste von vier Phase-III-Studien für QMF149/QVM149 (PALLADIUM-Programm) positiv ausgefallen. Auch wenn Schneider den Spitzenumsatz für QMF149 auf nur USD 250 Mio. schätze, stütze dies die jüngst positiven Phase-II-Daten für QVM149, dem der Analyst ein Blockbusterpotenzial attestiere. Nach positiven QUARTZ-Ergebnissen senke Schneider die Risikobereinigung für den Spitzenumsatz von QMF149 (USD 250 Mio.) von 70% auf 40% - bei einem unwesentlichen Effekt auf sein Kursziel von CHF 85.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:77,12 EUR +0,36% (31.05.2019, 11:00)