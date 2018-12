SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (10.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Am Wochenende habe Novartis mit neuen Ergebnissen zum Brustkrebsmedikament Kisqali auftrumpfen können. Das Medikament zähle neben dem Herzinsuffizienz-Mittel Entresto und dem Antikörper Cosentyx zu den aussichtsreichsten Produkten für die kommenden Jahre. Das Potenzial unterstreiche Novartis mit neuen Wirksamkeitsdaten in Kombination mit einer Hormontherapie. Die Subgruppen-Analyse im Rahmen der "MONALEESA"-Studie hätten gezeigt, dass Frauen mit HR+ fortgeschrittenem Brustkrebs von der Kisqali-Kombination profitiert hätten. Der Pharmakonzern habe die Daten am San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) vorgestellt.Kisqali sei seit März 2017 von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen, die Genehmigung in der Europäischen Union sei im August 2017 für postmenopausalen Frauen mit HR+/HER2-fortgeschrittenem Brustkrebs in Kombination mit einem Aromatasehemmer erteilt worden. Die Schweizer würden mit Kisqali Zulassungserweiterungen anpeilen.Mit dem Ausbruch auf den höchsten Stand seit Ende 2015 habe der Pharmatitel vor wenigen Tagen ein starkes Kaufsignal geliefert. Durch einen negativen Analystenkommentar aus dem Hause Barclays gebe die Novartis-Aktie jedoch heute nach, die gute Kisqali-News verpufft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:76,10 EUR -1,09% (10.12.2018, 11:20)