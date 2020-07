SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (21.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Trotz guter Geschäfte mit einigen seiner Kassenschlager habe Novartis in Q2 die Corona-Pandemie negativ zu spüren bekommen. Die Jahresprognose habe Novartis daher präzisiert: Den Umsatz dürfte demnach nur noch im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Vorher habe der Konzern eine größere Spanne nach oben in Aussicht gestellt. Das operative Kernergebnis solle nun im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen. Hier habe Novartis den unteren Rahmen der Spanne aufgehoben.Vorratskäufe durch Kunden wie noch im ersten Jahresviertel habe es in Q2 nicht mehr in dem Ausmaß gegeben, wie Novartis am Dienstag in Basel mitgeteilt habe. Die Pandemie habe zudem etwa die Nachfrage nach Mitteln gegen Hautkrankheiten sowie gegen Augenleiden beeinträchtigt. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 11,3 Mrd. Dollar zurückgegangen. Dank niedriger Ausgaben und einer verbesserten Bruttomarge sei das operative Kernergebnis um ein Prozent auf 3,67 Mrd. Dollar gewachsen. Der Nettogewinn habe elf Prozent unter dem Wert des Vorjahres bei 1,87 Mrd. Dollar gelegen.Die Novartis-Aktie könne am Morgen leicht zulegen. Für einen Befreiungsschlag könnten die Zahlen aber nicht sorgen. Das Papier sei weiter in dem seit Wochen andauernden Seitwärtstrend gefangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:75,58 EUR -1,16% (21.07.2020, 10:45)