Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (07.08.2019/ac/a/a)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Was geschehen sei: Die FDA habe eine Mitteilung bezüglich Problemen bei der Datenqualität im Zusammenhang mit dem kürzlich zugelassenem Arzneimittel Zolgensma von Novartis veröffentlicht. Das Gentherapiemittel Zolgensma sei am 24. Mai zugelassen worden und am 28. Juni habe AveXise von Novartis die FDA über eine Datenmanipulation informiert, die die Verlässlichkeit bestimmter Tierversuchdaten beeinträchtige, die im Rahmen der Biologics License Application mit eingereicht worden seien. Die FDA führe zudem aus, dass AveXis von dieser Datenmanipulation bereits vor der erfolgten Zulassung Kenntnis gehabt habe.Die Konsequenzen: Die FDA prüfe derzeit die Sachlage, zeige sich aber zuversichtlich, dass Zolgensma weiter auf dem Markt verbleiben sollte, da die manipulierten Daten nur einen kleinen Teil der Gesamtdaten ausmachen würden, auf der die Entwicklung der Zolgensma-Produktion basiere. Die Agentur behalte sich aber vor, sämtliche ihr zur Verfügung stehenden Befugnisse, inklusive zivil- oder strafrechtliche Bussen, auszuschöpfen. Was geschehen wäre: Hätte die FDA von der Datenmanipulation rechtzeitig Kenntnis gehabt, hätte sich die Zulassung höchst wahrscheinlich verzögert - wäre aufgrund der positiven Ergebnisse aus den klinischen Studien aber wohl so oder so erfolgt.Seit vielen Jahren leide der Ruf von Novartis unter diversen ComplianceProblemen wie etwa dem Fall Cohen im vergangenen Jahr oder Vorwürfen wegen Kickback-Zahlungen und Bestechung in mehreren Ländern. Der Fall Zolgensma zeige, wie schwer es doch sei, die Kultur bei Novartis zu verändern - auch wenn der neue CEO dies zur Priorität gemacht habe, als er Anfang 2018 den Posten übernommen habe. Schneider lasse seine Schätzungen für Zolgensma unverändert, da er keine direkten Auswirkungen auf den Umsatz erwarte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: