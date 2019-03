SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (27.03.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Die FDA habe Mayzent-Tabletten zur Behandlung von Erwachsenen mit schubförmigen Formen der Multiplen Sklerose (MS), darunter das klinisch isolierte Syndrom (CIS), die schubförmig remittierende MS (RRMS) und die sekundäre progressive MS (SPMS) mit aktiver Erkrankung, zugelassen.Was sei SPMS mit aktiver Erkrankung: Bei den meisten Menschen beginne die MS mit einem schubförmig remittierenden Verlauf (RRMS), das heiße, auf Phasen einer Verschlimmerung (Schub) würden Phasen einer Verbesserung (Remission) folgen. Bei einigen Patienten könne die Krankheit unabhängig von Schüben fortschreiten, dies werde als sekundäre progressive Multiple Sklerose oder SPMS bezeichnet. In den ersten Jahren dieses Verlaufs würden viele Patienten noch Schübe verzeichnen, diese Phase der Krankheit werde als SPMS mit aktiver Erkrankung bezeichnet. SPMS mit aktiver Erkrankung sei eine der schubförmigen Formen von MS, und Medikamente, die zur Behandlung von schubförmigen Formen von MS zugelassen seien, könnten auch zur Behandlung einer SPMS mit aktiver Erkrankung eingesetzt werden.Die Zulassung von Mayzent beziehe sich nur auf die aktive Form von SPMS, die rund 40% des SPMS-Potenzials ausmache. Da auch andere MS-Medikamente für rezidivierende MS-Formen zugelassen seien, könnten diese ebenfalls zur Behandlung von aktivem SPMS genutzt werden. Zudem werde Novartis die Durchführung von SPMS-Tests und eines Therapiewechsels fördern müssen, zumal sich die MS-Therapie bei einem Übergang von RRMS zu SPMS nicht ändere. Dies sei wahrscheinlich kein einfaches Unterfangen. Schneider erwarte einen Spitzenumsatz von USD 600 Mio. und entferne die letzte 20%ige Risikobereinigung, was kaum Auswirkungen auf sein Kursziel haben werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:84,18 EUR +0,21% (27.03.2019, 13:49)