Börsenplätze Novartis-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

72,54 EUR +0,58% (17.08.2018, 12:00)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

82,26 CHF +0,66% (17.08.2018, 12:02)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (17.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Seit Februar 2018 steht mit Vas Narasimhan ein neuer CEO an der Spitze des Schweizer Multis Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF), wie Alexander Bosch in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Schon sein Vorgänger Joseph Jimenez habe in den letzten Jahren bestehende Geschäftsbereiche überprüft und manche veräußert. 2014 sei das Impfstoffgeschäft in einem komplexen Deal an GlaxoSmithKline (GSK) für 7,1 Mrd. US-Dollar verkauft und im Gegenzug deren Onkologie-Bereich für 16 Mrd. US-Dollar übernommen worden. Das OTC-Geschäft, also verschreibungsfreie Arzneimittel, sei in ein Gemeinschaftsunternehmen mit GSK eingebracht worden. Der Anteil daran wiederum sei 2017 für 13 Mrd. US-Dollar an GSK verkauft worden. Ebenfalls 2014 habe sich Novartis von der Veterinärmedizin getrennt, die für 5,1 Mrd. US-Dollar von Eli Lilly akquiriert worden sei.Der größte Schritt bei der Refokussierung auf das profitable Kerngeschäft stehe jedoch noch bevor. Bei der Generalversammlung der Aktionäre im Frühjahr 2019 solle über die Abspaltung von Alcon, der Sparte Augenheilkunde, in Form eines Spin-offs abgestimmt werden. Die zwischen 2008 und 2011 in drei Schritten bis auf 100% aufgebaute Beteiligung habe insgesamt 52 Mrd. US-Dollar verschlungen. Verkäufer sei Nestlé gewesen. Alcon sei im Kontaktlinsengeschäft tätig und stelle Medizingeräte für die Ophtalmologie her. Die mit der Übernahme verbundenen hohen Erwartungen des Managements hätten sich jedoch nicht erfüllt. Deshalb stelle Alcon nun eine "Altlast" dar. Schätzungen über den Börsenwert von Alcon würden von 25 Mrd. US-Dollar bis 35 Mrd. US-Dollar reichen. Also letztlich ein Verlustgeschäft - aber aus Sicht eines neuen CEOs heiße es wohl: Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.Im zweiten Quartal 2018 sei, so der CEO im Quartalsbericht, "die Transformation zu einem fokussierten Arzneimiittelunternehmen deutlich vorangetrieben" worden. Das schlage sich auch in den Zahlen nieder. Der Konzernumsatz sei um 7% auf 13,16 Mrd. US-Dollar gestiegen, der Reingewinn durch den Veräußerungsgewinn von 5,7 Mrd. US-Dollar beim OTC-Geschäft überproportional auf 7,77 Mrd. US-Dollar. Als operativer Erfolg könne verbucht werden, dass die operative Kerngewinnmarge um 0,5% auf 26,9% des Nettoumsatzes habe erhöht werden können. Der Gewinn je Aktie habe außerdem überproportional stark auf 3,34 US-Dollar zugenommen (Q2 2017: 0,84 US-Dollar).Der Transformationsprozess fordere das Management aber auch in den anderen Bereichen. Z.B. würden in der Arzneimittelentwicklung Datenmanagement und Digitalisierung eine immer größere Rolle spielen. Allein durch die richtige Auswahl der Teilnehmer für die klinischen Tests würden sich beträchtliche Summen einsparen lassen. Um dieses Know-how zukünftig nicht von Big-Data-Größen wie Google oder Amazon einkaufen zu müssen, solle die eigene Expertise gestärkt werden. Das sei für Novartis besonders wichtig, denn die Wirkstoff-Pipeline sei voll und zahlreiche neue und innovative Arzneimittel würden in den kommenden Jahren klinische Testreihen auf dem Weg zur Zulassung durchlaufen.Darüber hinaus seien nur in diesem Bereich wirklich hohe Gewinnmargen möglich, während beispielsweise im OTC-Bereich ein harter Preiswettbewerb ausgetragen werde. Insofern seien die Veräußerungen von marginalen Unternehmensteilen und auch der geplante Spin-off von Alcon konsistent und strategisch richtig.Alles in allem, Novartis bewege sich unter dem neuen CEO in die richtige Richtung und trenne sich entschlossen von wachstums- und margenschwachen Bereichen. Stattdessen fokussiere sich Novartis auf innovative Therapeutika und die Verbesserung der Profitabilität. Das KGV 2019 erwartet der Analystenkonsens bei 15 - eine gute Chance für Investoren mit Weitblick, so Alexander Bosch von "AnlegerPlus News". (Ausgabe 8/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link