Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Novartis-Tochter Avexis habe beim Jahrestreffen der World Muscle Society (WMS) neue Studiendaten zu ihrer Genersatztherapie Zolgensma (AVXS-101) vorgestellt. So hätten Patienten mit spinaler Muskelatrophie (SMA) Typ 2 ihre motorischen Funktionen nach einer einmaligen Verabreichung von Zolgensma in das Nervenwasser im Bereich des Rückenmarks (Intrathekale Verabreichung) verbessern können.In der Phase-1/2-Studie "Strong" hätten mit Zolgensma behandelte Patienten im Alter von zwei bis fünf Jahren eine Verbesserung der motorischen Funktionen nach der Hammersmith Functional Motor Scale-Expanded (HFMSE) um 5,9 Punkte im Schnitt innerhalb von 9,3 Monaten nach der Behandlung gezeigt, wie der schweizerische Pharmakonzern am Wochenende mitgeteilt habe. Bei den letzten Daten, die im Mai präsentiert worden seien, sei es noch eine Verbesserung von 4,2 Punkten gewesen.SMA (spinale muskuläre Atrophie) sei eine seltene genetische neuromuskuläre Erkrankung. Sie betreffe den Teil des Nervensystems, der die willkürliche Muskelbewegung kontrolliere. Patienten, die an SMA Typ 2 leiden würden, erlebten oft eine Verschlechterung ihrer HFMSE-Werte im Zeitverlauf, könnten nie ohne Unterstützung laufen und bräuchten häufig einen Rollstuhl, habe Novartis geschrieben.Novartis habe die Zolgensma-Entwicklerin AveXis 2018 für 8,7 Milliarden Dollar übernommen. Der Konzern erhoffe sich von dem Medikament Milliardenumsätze. Bereits zugelassen sei die Therapie von Novartis für Kinder bis zu einem Alter von zwei Jahren. Mit einem Preis von mehr als 2,1 Millionen US-Dollar sei diese einmalige Therapie auch die teuerste in der US-Geschichte.Auch "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich bei der Aktie des Schweizer Pharmakonzerns. Zuletzt habe das Papier etwas korrigiert, sei aber im Bereich von 84 Schweizer Franken auf die wichtige Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie aufgelaufen. Diese habe verteidigt werden können. Am heutigen Montag könne die Aktie von den guten Zolgensma-Daten profitieren. Anleger, die schon länger bei der Aktie von Novartis dabei seien, könnten sich "umgerechnet" aber eigentlich sogar noch über einen deutlich höheren Kurs freuen. Im April dieses Jahres habe Novartis die Augenheilsparte Alcon abgespalten. Für fünf Aktien hätten Novartis-Aktionäre eine Alcon-Aktien erhalten. Diese notiere derzeit bei 56,84 Franken.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt, weiter an Bord zu bleiben. (Analyse vom 07.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link