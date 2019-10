SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

85,96 CHF +0,01% (23.10.2019, 11:26)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (23.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Das Zahlenwerk für Q3 habe sowohl die Analysten-Erwartungen als auch den Marktkonsens auf operativer/bereinigter Ebene übertroffen. Das Unternehmen habe sich erneut deutlichem Gegenwind von der Währungsseite ausgesetzt gesehen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 sei erneut angehoben worden. Neben der positiven operativen Entwicklung seien jedoch auch die Rückschläge beim Asthmamedikament Fevipiprant zu erwähnen. In zwei Phase III-Studien sei jeweils der primäre Endpunkt nicht erreicht worden. Der Konzern führe jedoch zwei weitere Phase III-Studien mit dem Präparat durch, deren Ergebnisse für das erste Quartal 2020 erwartet würden. Nichtsdestoweniger verfüge das Unternehmen nach wie vor über eine gut gefüllte Projektpipeline.Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. berichtetes EPS 2019e: 5,51 (alt: 5,99) USD; bereinigtes EPS 2019e: 5,29 (alt: 5,26) USD; berichtetes EPS 2020e: 4,27 (alt: 4,22) USD; bereinigtes EPS 2020e: 5,60 (alt: 5,58) USD).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Novartis-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 97,00 auf 94,00 CHF gesenkt worden. (Analyse vom 23.10.2019)Börsenplätze Novartis-Aktie:L&S-Aktienkurs Novartis-Aktie:78,36 CHF -0,38% (23.10.2019, 11:07)