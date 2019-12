LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (06.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis habe am Freitag deutliche Fortschritte für ein Asthma-Mittel in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie gemeldet. Novartis habe mit seiner Dualkombination QMF149 in der sogenannten PALLADIUM-Studie die gesteckten Ziele erreicht. Die Lungenfunktion bei Asthma-Patienten habe mit der inhalierbaren Kombination verbessert werden können, wenn diese die Lösung einmal täglich angewandt hätten. Zudem habe auch die Asthma-Kontrolle mit der Kombination verbessert werden können.Der Pharmakonzern Novartis zeige sich aber auch für seine weitere Pipeline optimistisch. Eigene Pipeline biete bis zu 25 potenzielle Kassenschlager, habe die Gesellschaft am Donnerstag auf seinem Investorentag mitgeteilt. Derzeit habe man etwa 60 Projekte in Phase-2-Studien, von denen jeweils mehr als zehn in den kommenden beiden Jahren in die Phase 3 oder ein zulassungsrelevantes Programm überführt würden. Davon dürften mehr als 90 Prozent sogenannte "First in Class" oder "First in Indication" sein, also zu den Vorreitern in puncto Behandlung und Indikation gehören.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Novartis-Aktie nach der Investorenveranstaltung zur Medikamentenforschung und -entwicklung auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Analyst Keyur Parekh habe sich laut einer am Freitag vorliegenden Studie "insgesamt sehr ermutigt" von der Breite der Wirkstoffpipeline gezeigt.Die US-Bank J.P. Morgan hingegen habe die Einstufung für Novartis auf "underweight" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe einen Einblick in einige "aufstrebende" Wirkstoffe gewährt, habe Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Diese dürften die ab 2024 positive Umsatzbeiträge liefern und sollten damit Erlösrückgänge wegen auslaufender Patente im Jahr 2023 kompensieren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: