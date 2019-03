SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.03.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe am 22.03. Details zur angekündigten Abspaltung von Alcon bekannt gegeben. Die auf Ophthalmologie-Produkte spezialisierte Tochter habe 2018 einen Umsatz von 7,42 (Vj.: 6,79) Mrd. USD, ein bereinigtes EBIT von 1,21 (1,09) Mrd. USD und ein bereinigtes Nettoergebnis von 0,97 (Vj.: 0,91) Mrd. USD erzielt und habe damit für 14,3% des Umsatzes sowie für 8,8% bzw. 8,2% der bereinigten Erträge des Novartis-Konzerns gestanden. Novartis zufolge sollten 100% der Alcon-Anteile am 09.04. an die Novartis-Aktionäre als Aktiendividende ausgeschüttet werden (eine Alcon-Aktie für fünf Novartis-Aktien). Die Alcon-Aktien würden ab diesem Tag an der Schweizer SIX und der US-Börse NYSE notiert sein. Auf Basis einer Peer Group-Analyse taxiere Röhle den fairen Wert von Alcon auf 16,7 bis 22,7 Mrd. USD. Damit stünde Alcon für 7,6% bis 10,4% der aktuellen Marktkapitalisierung von Novartis, was der Ausschüttung einer Aktiendividende von 7,10 CHF bis 9,70 CHF je Novartis-Aktie entspräche (d.h. der Kurs der Novartis-Aktie dürfte sich am ex-Dividendentag (09.04.) entsprechend reduzieren).Mit der Abspaltung von Alcon habe Novartis seine Fokussierung auf den Pharmabereich (verschreibungspflichtige Medikamente und Generika) weitgehend erreicht, nachdem der Konzern bereits im Frühjahr 2018 seinen verbliebenen 36,5%-Anteil am Consumer Healthcare-Joint Venture mit GSK verkauft habe.Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 89 CHF auf 95 CHF erhöht. (Analyse vom 25.03.2019)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:82,48 EUR -0,58% (25.03.2019, 14:57)