Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

82,48 EUR -0,58% (25.03.2019, 14:57)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

92,60 CHF -0,47% (25.03.2019, 15:07)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis habe die Details zur geplanten Abspaltung der Augenheilsparte Alcon veröffentlicht. Die Aktien sollten ab dem 09.04. an der Schweizer Börse sowie an der New York Stock Exchange notiert werden, habe Novartis am Freitag bekannt gegeben. Für fünf Novartis-Aktien würden die Aktionäre eine Alcon-Aktie bekommen.Es handle sich wohl um einen der größten Börsengänge in Europa im laufenden Jahr. Die Analysten von Vontobel würden das Unternehmen mit 20,5 Mrd. Dollar bewerten, andere Analysten würden von einer Größenordnung von bis zu rund 25 Mrd. Dollar ausgehen. Die Aktien würden dann an der Schweizer Börse mit dem Ticker-Kürzel ALC gehandelt und gleich ab dem ersten Handelstag in den Schweizer Leitindex Swiss-Market-Index sowie an der New York Stock Exchange aufgenommen. Als eigenständige Firma habe Alcon nun auch separate Bonitätsnote erhalten: Moody's bewerte Alcon mit "Baa2", S&P mit "BBB" und jeweils stabilem Ausblick, so Novartis. Zudem habe sich das Unternehmen eine Finanzierung von 3,5 Mrd. US-Dollar gesichert.Novartis-Aktionäre bzw. ADR-Inhaber müssten keine Zahlung leisten, ihre Novartis-Aktien bzw. ADRs abgeben oder eintauschen oder irgendetwas anderes tun, um im Rahmen des Spin-off ihre Alcon Aktien zu erhalten, habe Novartis mitgeteilt.Die Novartis-Aktie selbst habe seit Ende vergangenen Jahres einen schönen Aufwärtstrend ausgebildet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: