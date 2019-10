SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

85,59 CHF -0,36% (08.10.2019, 09:56)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (08.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe die FDA-Zulassung für Beovu zur Behandlung von feuchter altersbedingter Makuladegeneration (wAMD) mit einem Dosierungsintervall von bis zu drei Monaten erhalten. Diese Zulassung sei basierend auf den Phase-III-Medikamenten HAWK und HARRIER erteilt worden, mit denen jeweils 56% bzw. 52% der Patienten nachgewiesenermaßen mit einem Dosierungsintervall von drei Monaten stabil gehalten werden könnten.Telefonkonferenz: 14:30 Uhr MESZ; +41 31 580 00 59 (Schweiz); +44 (0) 2071 928000 (GB); +1 866 966 1396 (USA); PIN: 2969479Die Zulassung sei eine gute Nachricht, sei aber zu erwarten gewesen. Beovu sei mit einem Dosierungsintervall von drei Monaten konzipiert worden, was sich bei mehr als der Hälfte der wAMD-Patienten bewährt habe. Wenngleich wAMD-Patienten einen längeren Abstand zwischen intraokularen Injektionen bevorzugen würden, sei Beovu nicht das einzige Medikament mit einem solchen Intervall. Auch Eylea (mod. Dos. alle zwölf Wochen) sei in 08/2018 zugelassen worden. Der Analyst rechne mit einem Spitzenumsatz von USD 1,8 Mrd. und habe die letzte 20%ige Risikobereinigung entfernt. Trotz des Anstiegs des Kursziels um USD 0,65 bleibe er bei CHF 83 (Währ.-ber. für 3Q19).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:L&S-Aktienkurs Novartis-Aktie:78,14 EUR +0,08% (08.10.2019, 10:10)