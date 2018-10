Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (22.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).An der ESMO 2018 habe Novartis Daten der Phase-3-Studie SOLAR-1 präsentiert, in deren Rahmen Alpelisib plus Fulvestrant vs. Fulvestrant bei Brustkrebspatienten (HR+/HER2-) mit PIK3CA-Mutation getestet worden sei.Alpelisib & PIK3CA: Alpelisib sei ein oral verabreichter alpha-spezifischer PI3K-Inhibitor im PI3K/AKT-Kinase-Signalweg, der häufig mit Tumorentstehung in Verbindung gebracht werde. Ungefähr 40% der Brustkrebspatienten mit HR+/HER2- würden eine aktivierende Tumormutation von PIK3CA aufweisen. Bei diesen Patienten könne Alpelisib eine Hemmung des Tumorwachstums zur Folge haben.Wirksamkeit: SOLAR-1 habe einen durchschnittlichen PFS von 11 vs. 5,7 Monate (HR: 0.65, p<0,001) bei Patienten mit PIK3CA-Mutation gezeigt, während bei Patienten ohne diese Mutation keine positive PFS-Wirkung beobachtet worden sei. Die ORR sei um mehr als das Doppelte auf 36% vs. 16% gestiegen.Sicherheit: Unerwünschte Ereignisse (Grade 3/4) mit Hyperglycemia seien bei 37% vs. 0,6% und Ausschläge bei 10% vs. 0,3% aufgetreten. Die Absetzungen wegen AE hätten sich auf 25% vs. 4,7% belaufen. Schneider gehe davon aus, dass Alpelisib durch die hohe Selektivität für PI3K-Alpha im Vergleich zu ähnlichen, aber weniger spezifischen Molekülen, die kürzlich bezüglich Sicherheit versagt hätten, weniger toxisch sei.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein Kursziel von CHF 82,00 sowie sein "hold"-Rating für die Novartis-Aktie. (Analyse vom 22.10.2018)