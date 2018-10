SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (10.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Der Analyst ändere seine Gruppenumsatzprognose hauptsächlich wegen einer Anpassung der Wechselkursraten in Q3, die negative Auswirkungen von 3% anstatt wie zuvor von 2% haben würden. Zudem reduziere er seine Q3/2018-Umsatzprognose für Sandoz wegen des anhaltenden Preisdrucks im US-Markt für Generika um ca. USD 47 Mio. auf USD 2,441 Mrd. Er reduziere ebenfalls seine Q3/2018-Prognose für Alcon um USD 85 Mio. auf USD 1,746 Mrd., u.a. um die Marktrücknahme von CyPass Micro-Stent zu widerspiegeln.Der Analyst erhöhe seine Erwartungen für die Kern-Betriebsgewinnmarge von Innovative Medecine von 31,3% auf 32,1%, weil er mit einem größeren Margenbeitrag von Entresto und Cosentyx rechne, die aufgrund einer höheren Kostenbasis wachsen würden, und von weniger negativen Margenauswirkungen wegen generikabedingter Einbußen bei Gleevec ausgehe, was aufgrund kleinerer Zahlen deutlich geringere finanzielle Auswirkungen habe. Zudem senke er ebenfalls seine Margenannahmen für Alcon und Sandoz aus obengenannten Gründen, was sich ebenfalls auf die Rentabilität auswirke.Die oben erwähnten Änderungen hätten negative Auswirkungen auf die Gruppenumsatzschätzung für Q3/2018, die sich nun auf USD 12,782 Mrd. belaufe (zuvor USD 13,059 Mrd.). Da der Analyst jedoch für die Gruppe mit einer Kernbetriebsgewinnmarge von 27,0% (zuvor 27,3%) rechne, würden keine Auswirkungen auf seine Kern-EPS-Schätzung von USD 1,28 erfolgen.