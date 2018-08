SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (29.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Alcon habe die freiwillige globale Marktrücknahme des CyPass Micro-Stent für Glaukomachirurgie angekündigt. Dieses Produkt sei durch die FDA im Jahr 2016 zugelassen worden. Die Rücknahme erfolge nun aufgrund geringfügiger Differenzen beim Endothelzellverlust zwei Jahre nach Eingriff bei Patienten, die mit und solchen, die ohne CyPass Micro-Stent operiert worden seien.Aufgrund der eher geringfügigen weltweiten Einnahmen für dieses Produkt (<1% des Alcon-Umsatzes) gehe der Analyst davon aus, dass das Unternehmen für das laufende Jahr weiterhin mit einer Wachstumsrate im mittleren einstelligen Bereich rechne.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt bei seinem "hold"-Rating für die Novartis-Aktie. Auch das Kursziel von CHF 82 bleibe unverändert. (Analyse vom 29.08.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:71,22 EUR -0,39% (29.08.2018, 11:31)