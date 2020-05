Börsenplätze Novartis-Aktie:



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (11.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Basler Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der schweizerische Pharmakonzern Novartis wolle sich im Kampf gegen das Coronavirus weder auf Tests noch Impfungen einlassen. "Wir fokussieren uns darauf, drei unserer bestehenden Wirkstoffe im Einsatz gegen das Coronavirus zu untersuchen", habe Unternehmenschef Vas Narasimhan "Schweiz am Wochenende" gesagt.Novartis unterstütze 25 klinische Studien von Forschern. Darüber hinaus habe das Unternehmen drei eigene zulassungsrelevante Studien in den USA gestartet. Erste Ergebnisse aus den Untersuchungen zu den Mitteln Hydroxychloroquin, Illaris und Jakavi erwarte der Novartis-Chef im kommenden Juli.Er habe sich zuversichtlich gezeigt, dass "wir an einen Punkt kommen, an dem die Gesellschaft lernt, mit dem Virus zu leben und die Zahl der Todesfälle zu reduzieren - bis wir dann einen Impfstoff finden."Die Aktie von Novartis konsolidiere derzeit, nachdem sie im ersten Versuch an der Rückeroberung der 200-Tage-Linie gescheitert sei. "Der Aktionär" erwarte aber durchaus, dass bald ein erneuter Angriff auf den Widerstand erfolgen könnte.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für Novartis nach den Zahlen hingegen von 90 auf 88 Franken gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Die Aktie habe sich im Vergleich zum Konkurrenten Roche zuletzt deutlich schwächer entwickelt, habe Analystin Laura Sutcliffe in einer am Montag veröffentlichten Studie geschrieben. Sie halte dies wegen der holprigen Entwicklung bei einigen Wachstumstreibern, die sich nicht auf Covid-19 zurückführen lasse, für gerechtfertigt."Der Aktionär" bleibt weiterhin zuversichtlich. Das derzeitige Kursniveau kann weiter zum Aufbau einer Position genutzt werden, so Marion Schlegel. Ein positives charttechnisches Signal würde der Sprung über die 200-Tage-Linie bringen. (Analyse vom 11.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link