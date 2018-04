ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (12.04.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Vor Kurzem habe der Schweizer Pharmagigant angekündigt, das US-Unternehmen für Gentherapien Avexis für 8,7 Mrd. USD übernehmen zu wollen. Novartis biete mit 218 USD je Aktie einen Aufschlag von mehr als 100% auf den Kurs der Avexis-Aktie vor Bekanntwerden der Transaktion. Die Übernahme solle Mitte 2018 abgeschlossen werden.Novartis gehöre nicht zuletzt wegen seiner starken Dividendenrendite von aktuell 3,8% weiterhin zu den Favoriten des Anlegermagazins im Pharmabereich. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Sprung über die 200-Tage-Linie ein positives Signal, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:66,32 EUR +1,07% (12.04.2018, 15:58)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:CHF 78,62 +1,05% (12.04.2018, 16:06)