Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

64,90 EUR -1,46% (19.04.2018, 09:41)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 77,56 -1,57% (19.04.2018, 09:52)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (19.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Der Konzernumsatz habe in Q1/2018 sowohl über der Analysten- (+3,6%) wie der Konsensprognose (+1,6%) gelegen, dasselbe gelte für die ausgewiesene Kernbetriebsmarge. Die gute Performance verdanke sich allen Geschäftsbereichen. Am deutlichsten habe die Kernbetriebsmarge bei Sandoz und Alcon über den Erwartungen gelegen.Im Vergleich zu der Analysten-Prognose habe v.a. Gleevec hervorgestochen, das sich besser gegen die Generika-Konkurrenz habe wehren können als erwartet. Cosentyx habe sich hingegen schlechter als angenommen entwickelt, eine Folge der höheren Rabatte, die Novartis zur Förderung des Erst- und Zweitlinieneinsatzes gewähre. Kisqali habe die Analysten-Erwartungen ebenfalls enttäuscht - ein Indiz, dass die Einführung schleppender vorankomme als vermutet.Die Partnererträge von Roche hätten in Q1/2018 aufgrund des negativen Vorjahres um bis zu USD 125 Mio. korrigiert werden müssen, wodurch der Nettoertrag hier noch USD 25 Mio. erreicht habe (ggü. USD 71 Mio. in Q1/2017). Im Gegensatz dazu habe das EPS sowohl die Analysten- wie den Konsenserwartungen entsprochen. Der Ausblick bleibe unverändert.Die vermeldete Umsatzentwicklung für Q1/2018 sei hervorragend gewesen, auch aufgrund der Unterstützung durch die Wechselkurse (+6%). Aber auch der Margenanstieg bei Sandoz und Alcon habe positiv überrascht - ein Punkt, der im Rahmen der heutigen Telefonkonferenz der Klärung bedürfe: könnten diese Margen trotz des Umstands bis Jahresende gehalten werden, dass die Ausgaben in Q1 in der Regel niedriger seien als im Rest des Jahres? Dies würde darauf hindeuten, dass sich Alcon stark erhole - eine Voraussetzung dafür, dass Novartis eine strategische Entscheidung treffe und umsetze.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: