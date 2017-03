Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

68,27 EUR -1,54% (22.03.2017, 10:29)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

73,15 CHF -1,75% (22.03.2017, 10:30)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (22.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Serelaxin wirkungslos bei akuter Herzinsuffizienz: In der Phase-III-Studie RELAX-AHF-2 seien die primären Endpunkte - Verringerung des Risikos eines kardiovaskulären Todes bzw. Verhinderung der Verschlimmerung von Herzversagen bei Patienten mit akuter Herzinsuffizienz - nicht erreicht worden.Das Medikament sei bereits in einer Phase III-Studie (RELAX-AHF-1) getestet worden. In dieser Studie habe es einen von zwei primären Endpunkten erreicht und beide sekundäre Endpunkte verfehlt. Anschließend sei die Zulassung des Präparats sowohl von der FDA als auch der EMA abgelehnt worden (2014). In der Nachfolgestudie RELAX-AHF-2 sei das kardiovaskuläre Ergebnis nach 180 Tagen untersucht worden.In seinem zugehörigen Erstbericht zu Novartis - "zwar zeigte sich bei RELAX-AHF-1 ein gewisser Mortalitätsvorteil, die Auswirkung von Serelaxin auf Tod durch Herzversagen scheint jedoch nicht erkennbar" - habe Schneider RELAX AHF-2 als hoch riskant eingestuft.Anstehende Nachrichten (Q2 17e) seien die Entscheidung der Aufsichtsbehörden, ob Novartis nach nur einer Studie die Genehmigung für die Einreichung eines Zulassungsantrags für BAF312 bei sekundär progredienter Multipler Sklerose erhalte, sowie die Phase-III-Daten zu RTH258 bei feuchter altersbedingter Makuladegeneration.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". (Analyse vom 22.03.2017)Börsenplätze Novartis-Aktie: