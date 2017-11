ISIN Novartis-Aktie:

Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (13.11.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Nach der Veröffentlichung positiver Eckdaten zu den primären Endpunkten am 20. Juni 2017 habe Novartis nun bei der American Academy of Ophthalmology am 10. November 2017 Daten zu wichtigen sekundären Endpunkten bei RTH258 (HAWK und HARRIER) präsentiert. RTH258 habe sich bei beiden getesteten Dosierungsmengen (3 mg und 6 mg) gegenüber Eylea (Regeneron/Bayer) als nicht unterlegen erwiesen. In der 16. Woche sei eine statistisch signifikante Reduktion der Krankheitsaktivität verzeichnet worden. Dabei hätten alle Patienten ein 12-Wochen-Behandlungsintervall befolgt. Es seien keine neuen sicherheitsrelevanten Aspekte aufgetreten, damit sei das Sicherheitsprofil von RTH258 mit dem von Eylea vergleichbar. Die Phase-III-Studien HAWK und HARRIER hätten die Wirksamkeit und Sicherheit intravitrealer Injektionen von RTH258 (6 mg und 3 mg) gegenüber Eylea bei Patienten mit feuchter AMD (altersbedingter Makula-Degeneration) verglichen.Der Analyst stufe RTH258 nach wie vor als Konkurrenzprodukt auf dem Markt für feuchte AMD ein. Wie in seinem am 30. März 2017 veröffentlichten Bericht dargelegt, sehe er weiterhin für RTH258 ein Marktpotenzial von USD 1,8 Mrd. In seinem Modell wende er dabei weiterhin eine Risikobereinigung von 30% an, bis die Fertigungsprobleme geklärt seien und die US-Zulassung erteilt sei (voraussichtlich 2019). In diesem Markt dürfte das Gros der Umsätze erzielt werden.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute nach wie vor CHF 80. (Analyse vom 13.11.2017)Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:71,00 EUR +0,90% (13.11.2017, 10:42)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:CHF 82,30 +0,80% (13.11.2017, 10:56)