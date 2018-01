ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (04.01.2018/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Beim Schweizer Pharmakonzern laufe es derzeit absolut rund. Im neuen Jahr habe Novartis von der US-Zulassungsbehörde FDA bereits gleich zweimal den "Breakthrough Therapy"-Status (Brustkrebsmittel Kisqali und Promacta als Kombinationstherapie) verliehen bekommen. Die Novartis-Aktie habe auf die jüngsten Meldungen positiv reagiert. Am Mittwoch habe das Papier 1,3% auf 83,50 CHF zugelegt und notiere damit nur noch knapp unter dem 52-Wochenhoch von 85,40 CHF. Mit einem Sprung darüber würde ein Kaufsignal generiert.Anleger sollten bei Novartis weiter investiert bleiben, zumal auch die Dividendenrendite von 3,3% nicht zu verachten sei, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:70,60 EUR -0,62% (04.01.2018, 10:57)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:CHF 82,88 -0,74% (04.01.2018, 11:01)