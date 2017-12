ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (07.12.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Das Kaufangebot von Novartis an Advanced Accelerator Applications (AAA) beginne. Wie in dem Vontobel Morning Focus vom 30. Oktober erwähnt plane Novartis die Übernahme des französischen Unternehmens Advanced Accelerator Applications mit einem Kaufangebot zum Preis von USD 41 je Aktie und USD 82 je ADS. Das Kaufangebot laufe bis zum 19. Januar 2018.Die Akquisition von AAA passe strategisch zum Onkologiefokus des Unternehmens. AAA habe letztes Jahr einen Umsatz von USD 109 Mio., vor allem im Bereich Diagnostik erzielt. Die Zulassung von Lutathera sei in der EU unlängst erteilt worden und stehe in den USA noch bevor. Die Konsensschätzungen für 2018 würden einen Umsatz von USD 195 Mio. erwarten. In diesem Zusammenhang erscheine Schneider der geplante Übernahmepreis anspruchsvoll.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 80. (Analyse vom 07.12.2017)Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:70,31 EUR -0,41% (07.12.2017, 12:45)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:82,20 CHF -0,36% (07.12.2017, 12:48)