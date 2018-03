SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (07.03.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Wandel hin zu einer smarten, digitalisierten Welt werde auch die Pharma-Branche in den nächsten Jahren massiv verändern. Novartis habe früh auf diesen Trend reagiert und eine Vielzahl an Kooperationen geschlossen (z. B. Microsoft und QUALCOMM). Ferner habe man viele Partnerschaften mit kleineren hochinteressanten Playern im Bereich der Digitalisierung geschlossen. Die vielversprechende Kooperation mit Science 37 werde ausgebaut.In dieser Woche habe Novartis eine attraktive Dividende von 2,80 CHF an seine Aktionäre ausgeschüttet. Das ohnehin angeschlagene Chartbild habe sich dadurch weiter eingetrübt. Investierte Anleger sollten jedoch Ruhe bewahren. Die langfristigen Aussichten würden aussichtsreich bleiben.Neueinsteiger warten jedoch erste Kaufsignale ab, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Novartis-Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:65,84 EUR +0,18% (07.03.2018, 11:32)