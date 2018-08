Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

71,86 EUR -0,19% (28.08.2018, 10:32)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 82,14 -0,27% (28.08.2018, 10:41)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (28.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Mit der Akquisition von AveXis (Mai 2018) für USD 8,7 Mrd. habe sich Novartis Folgendes gesichert: die bereits weit entwickelte Gentherapie AVXS-101 gegen spinale Muskelatrophie (SMA), eine einsatzbereite Gentherapie-Produktionsanlage, die entsprechende Plattform-Technologie, viel Know-how sowie weitere Therapien im früheren Entwicklungsstadium. All dies entspreche eindeutig Novartis' Ziel, eine Führungsposition im Bereich Gentherapie aufzubauen.Eine Phase-I-Studie zu AVXS-101 habe eindrucksvolle Daten hinsichtlich motorischer Verbesserungen und Überlebenschancen bei Typ-1-Patienten, also solche mit gravierenden Symptomen, geliefert. Eine Phase-III-Bestätigungsstudie sei derzeit im Gang. Novartis plane, das Zulassungsgesuch in H2/2018 (USA) bzw. H2/2019 (EU) einzureichen. Zudem würden auch Studien zu weniger schweren Formen von SMA (Typ 2 und 3) laufen, bei denen die Patientenpopulationen deutlich größer seien.Seinen geschätzten Spitzenumsatz erhalte der Analyst auf Basis seiner KOL-Gespräche in den USA und der EU, Überlegungen zu den Patientenpopulationen sowie den erwartbaren Marktzutrittsbarrieren aufgrund der hohen Kosten (VontE: USD 1,5 Mio.). Für sein Basisszenario, bei dem jüngere Typ-2/3-Patienten im Zentrum stünden, erhalte er so einen Spitzenumsatz von USD 917 Mio. bzw. risikobereinigt von USD 593 Mio. Sollten auch ältere Typ-2/3-Patienten die Behandlung erhalten, erhöhe sich dieser Wert auf USD 2,1 Mio.Der Analyst wisse, dass AVXS-101 ein bahnbrechendes klinisches Potenzial habe und AveXis sehr gut zur neuen Strategie von Novartis passe. Angesichts seiner Schätzungen zum Spitzenumsatz dürfte AVXS-101 indes nicht ausreichen, um das "milliardenschwere Potenzial" der Akquisition zu realisieren. Der Analyst freue sich auf weitere Entwicklungen im Rahmen der AVeXis-Plattform. Vorerst berücksichtige er den risikobereinigten Spitzenumsatz von AVXS-101 laut Basisszenario (geschätzte USD 593 Mio.), sodass sein Kursziel auf CHF 82 steige (bisher: CHF 81).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: