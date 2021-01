Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

6,60 EUR +11,86% (21.01.2021, 13:26)



Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

67,68 NOK +12,80% (21.01.2021, 13:19)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (21.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) unter die Lupe.Die schwer angeschlagene Fluggesellschaft Air Norwegian Shuttle könne nach Vorlage eines Sanierungsplans auf weitere finanzielle Hilfe der norwegischen Regierung hoffen. "Der Plan scheint robuster zu sein als der, zu dem wir im Oktober Nein gesagt haben", habe es am Donnerstag in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsministerin Iselin Nybø geheißen. Diese News katapultiere die Aktie zweistellig nach oben."Wir sehen deshalb einen Beitrag nun positiv", so Nybø. Norwegians neuer Geschäftsplan sehe unter anderem den Zufluss von 4 bis 5 Milliarden norwegische Kronen (390 bis 480 Millionen Euro) an frischem Kapital vor.Die Airline habe nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie enorme Verluste eingefahren. Die Regierung in Oslo habe ihr bereits drei Milliarden Kronen (rund 280 Millionen Euro) an garantierten Krediten bewilligt, zu weiteren Finanzhilfen bisher aber nein gesagt. Letzte Woche habe das Unternehmen angekündigt, keine Langstreckenflüge mehr anbieten zu wollen und stattdessen auf Kurzstrecken in Europa und vor allem Skandinavien zu setzen. Der Flugzeugpark solle von 140 Maschinen auf 50 verringert werden.Nybø habe klar gestellt, dass der norwegische Staat kein Interesse daran habe, als Eigner bei Norwegian einzusteigen. Der sogenannte Hybridkredit, den sie anbiete, sei an Bedingungen geknüpft. "Dem Unternehmen muss notwendiges neues Kapital von mindestens 4,5 Milliarden Kronen zugeführt werden, hauptsächlich von institutionellen und strategischen Investoren", habe es in der Mitteilung geheißen. Das Parlament müsse der Hilfe noch zustimmen.Die Nachricht sei sicherlich als (kleiner) Fortschritt zu werten. Dennoch: Angesichts des massiven Corona-Geschehens und der hohen Verschuldung dürfte es für die Airline (mittelfristig) schwer sein, Fuß zu fassen. So würden für das laufende und das kommende Jahr erneut tiefrote Zahlen erwartet.Als solides Investment taugt die Aktie derzeit gar nicht - allenfalls sehr erfahrene Trader können auf kurzfristige Entwicklungen spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2021)