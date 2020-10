Bonn (www.aktiencheck.de) - Während der Anteil von E-Autos an den neu zugelassenen Fahrzeugen in den fünf größten europäischen Märkten insgesamt nur bei rund sechs Prozent liegt, betrug er im September in Norwegen stolze 61 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.



Hier stimme die Infrastruktur aus Ladestationen. Seitdem diese flächendeckend aufgebaut seien, steige die Nachfrage nach E-Autos dynamisch. Für Produzenten von E-Autos sei Norwegen ein Glücksfall; sie könnten das Fahr- und Verbrauchsverhalten ihrer Fahrzeuge auch auf Langstrecken analysieren. Denn in Norwegen lägen die Städte und Dörfer meist weiter voneinander entfernt als zum Beispiel in Deutschland. Ferner könnten sie über die Kundenbedarfsanalyse in Erfahrung bringen, worauf Käufer von E-Autos Wert legen, und dieses Wissen bei der Erschließung der anderen europäischen Märkte nutzen würden. In Norwegen erfolgreiche E-Auto-Produzenten dürften mit ihren Modellen auch im restlichen Europa erfolgreich sein. (21.10.2020/ac/a/m)



