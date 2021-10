Börsenplätze Northern Data-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Northern Data-Aktie:

58,80 EUR +7,89% (05.10.2021, 10:42)



XETRA-Aktienkurs Northern Data-Aktie:

58,40 EUR +1,04% (05.10.2021, 10:28)



ISIN Northern Data-Aktie:

DE000A0SMU87



WKN Northern Data-Aktie:

A0SMU8



Ticker-Symbol Northern Data-Aktie:

NB2



NASDAQ OTC-Symbol Northern Data-Aktie:

NDTAF



Kurzprofil Northern Data AG:



Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, NASDAQ OTC-Symbol: NDTAF) entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing (HPC). Die Northern Data AG bietet Lösungen in Bereichen wie Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, Crypto Mining, Game Streaming und anderen an. (05.10.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Northern Data-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die Aktie der Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, Nasdaq OTC-Symbol: NDTAF) von "speculative buy" auf "hold" herab.Die mit Spannung erwarteten Zahlen für 2020 hätten eine herbe Enttäuschung gebracht. Statt der angekündigten Erlöse in Höhe von 120 bis 140 Mio. Euro und eines EBITDA von 45 bis 60 Mio. Euro habe Northern Data letztlich nur 16,4 Mio. Euro umgesetzt und dabei einen operativen Fehlbetrag von 12,3 Mio. Euro verzeichnet. Auch die aktuelle Prognose für 2021, die Erlöse von 180 bis 220 Mio. Euro und ein EBITDA von 100 bis 125 Mio. Euro vorsehe, falle nun deutlich bescheidener als noch im Frühjahr aus.Zur Begründung führe Northern Data die in den letzten Wochen getätigten Übernahmen zweier Großkunden an, wodurch die entsprechenden Verträge aus dem Jahr 2020 weder für 2020 noch für 2021 umsatzwirksam werden könnten. Mit diesen Übernahmen sei Northern Data selbst im großen Stil wieder in das Thema Bitcoin Mining eingestiegen. Finanziert würden die Übernahmen durch die Ausgabe neuer Aktien sowie in Höhe von knapp 200 Mio. Euro aus der hohen Liquidität, die Northern Data aus dem Verkauf des Großrechenzentrums in Texas zugeflossen sei und die sich zum 29. September auf 312 Mio. Euro belaufen habe.Mit den Entwicklungen der letzten Monate sehe sich Northern Data in einer guten Position, um zukünftig ein hohes und hochprofitables Wachstum zu erzielen. Allerdings dürfte es nach Erachten der Aktienanalysten von SMC Research dauern, bis das ramponierte Vertrauen am Kapitalmarkt, das durch die Anzeige der BaFin aufgrund des Verdachts der Marktmanipulation zusätzlich beschädigt worden sei, wieder hergestellt werden könne. Da das Unternehmen inzwischen auch sein Geschäftsmodell vom Infrastrukturanbieter für HPC-Anwendungen zum Krypto-Miner verändert habe, werde sich die Informationsbasis auch mit der angekündigten Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2020 nicht wesentlich verbessern.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, hat sich deswegen entschieden, seine Coverage für die Northern Data-Aktie solange auszusetzen, bis das Unternehmen seine Informationspolitik in Richtung einer zeitnäheren und offeneren Kommunikation geändert und geprüfte Zahlen auch über das aktuelle Geschäftsmodell veröffentlicht hat. (Analyse vom 05.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link