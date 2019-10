Stuttgart-Aktienkurs North American Palladium-Aktie:

11,90 Euro -2,06% (02.10.2019, 14:05)



Tradegate-Aktienkurs North American Palladium-Aktie:

12,30 Euro +2,93% (02.10.2019, 12:26)



TSE-Aktienkurs North American Palladium-Aktie:

17,42 CAD -1,86% (01.10.2019)



ISIN North American Palladium-Aktie:

CA65704X1096



WKN North American Palladium-Aktie:

A14X6L



Ticker Symbol North American Palladium-Aktie Deutschland:

NAPN



TSE-Ticker-Symbol North American Palladium-Aktie:

PDL



Kurzprofil North American Palladium Ltd.:



North American Palladium Ltd. (ISIN: CA65704X1096, WKN: A14X6L, Ticker Symbol: NAPN, TSE-Ticker-Symbol: PDL) ist ein Edelmetallproduzent. Das Unternehmen betreibt die Palladiummine Lac des Iles (LDI) nordwestlich von Thunder Bay, Ontario, Kanada. Das Unternehmen führt ein Explorationsprogramm durch, das auf die Erhöhung der Palladiumreserven und -ressourcen abzielt. (02.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - North American Palladium-Aktienanalyse von Analyst Mark Mihaljevic von RBC Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Mark Mihaljevic vom Investmenthaus RBC Capital Markets in Bezug auf die Aktien von North American Palladium Ltd. (ISIN: CA65704X1096, WKN: A14X6L, Ticker Symbol: NAPN, TSE-Ticker-Symbol: PDL) im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von RBC Capital Markets bescheinigen North American Palladium Ltd. eine starke Finanzausstattung.Das Unternehmen erwirtschafte in der nordamerikanischen Edelmetallindustrie die höchsten Free Cash flow-Margen.Auch auf der Ebene der Kapitalrenditen sei North American Palladium überdurchschnittlich gut unterwegs, so der Analyst Mark Mihaljevic.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze North American Palladium-Aktie: