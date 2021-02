Besonders die Aktien von Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC) und Canopy Growth (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA) würden seit Tagen kein Halten mehr kennen. Obwohl die letzten positiven Unternehmensmeldungen schon zwei Tage zurückliegen würden, kenne der Index derzeit nur den Weg Richtung Norden.



Tilray habe am vergangenen Dienstag eine Vereinbarung mit Grow Pharma über den Vertrieb medizinischer Cannabis-Produkte im Vereinigten Königreich verkündet. Die Aktie sei im europäischen Handel rund 30 Prozent nach oben geschossen. Der Grund für diesen rasanten Anstieg könnte auch ein anderer sein: Laut dem Portal "Marketwatch" würden sich Anleger offenbar ermutigt fühlen, Tilray zum nächsten Fall GameStop zu machen.



Der Höhenflug bei Canopy Growth gehe ebenfalls weiter. Der Markt nehme die vorgelegten Quartalszahlen weiterhin sehr positiv auf. Besonders bei den Umsatzzahlen habe das Unternehmen überzeugen können. Der Umsatz sei von 97 Millionen Kanadische Dollar auf rund 120 Millionen Kanadische Dollar geklettert. Ein weiterer Kurstreiber sei der von Canopy in Aussicht gestellte Gewinn. In der zweiten Hälfte des nächsten Jahres möchte das Unternehmen schwarze Zahlen schreiben.



Aurora Cannabis (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC) könne sich dem Boom in diesem Sektor nicht entziehen. Ohne fundamentale News habe die Aktie am Donnerstag fast 20 Prozent zugelegt. Mit Spannung würden die Quartalszahlen erwartet, die Aurora im Laufe des Tages veröffentliche. Durchschnittlich würden die Analysten ein Ergebnis von minus 0,31 Kanadische Dollar prognostizieren. Beim Umsatz würden die mittleren Schätzungen bei 69 Millionen Kanadische Dollar liegen.



Neben den von Canopy Growth prognostizierten zweistelligen Wachstumsraten pro Jahr dürfte die Aussicht auf weitere Legalisierungen seitens der Vereinigten Staaten den North America Cannabis Select Index weiterhin befeuern. (11.02.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der North America Cannabis Select Index ist derzeit kaum zu bremsen, so Jürgen Dreifürst vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Index mit neun Aktien, deren Geschäft mit Cannabis zu tun habe, steige allein am Donnerstag um satte 20 Prozent. Seit Anfang des noch jungen Jahres liege der Index bereits 170 Prozent im Plus und spiele somit in der Champions League der AKTIONÄR-Indices. Was seien die Gründe?Die neue US-Regierung unter Joe Biden könnte der Cannabis-Industrie neue Impulse geben, würden viele Anleger hoffen. Sowohl der neue US-Präsident als auch seine Vizepräsidentin Kamala Harris würden sich für die Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene stark machen.