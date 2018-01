XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,175 EUR +6,33% (15.01.2018, 16:45)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,205 EUR +6,66% (15.01.2018, 17:00)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (15.01.2018/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Falck Renewables, vertreten durch seine schwedischen Tochtergesellschaften, hat der Nordex-Gruppe zwei Aufträge für die Lieferung von insgesamt 31 Turbinen der Baureihe N131/3900 für die schwedischen Windparks "Aliden" und "Brattmyrliden" erteilt, die der Hersteller schlüsselfertig errichten wird, so die Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Die vorbereitenden Bauarbeiten haben bereits begonnen und werden sich in den Jahren 2018 und 2019 intensivieren. Die Inbetriebnahme des Projekts "Aliden" ist für das vierte Quartal 2019 geplant, beim Projekt "Brattmyrliden" soll der Betrieb im vierten Quartal 2020 starten.Die Standorte beider Windparks liegen in der Provinz Västerbotten, rund 100 Kilometer westlich der Stadt Umea. Die Unternehmen werden den neuesten Stand der Nordex-Technologie einsetzen, um die vorherrschenden Windbedingungen von 7,6 bis 7,8 Meter pro Sekunde optimal zu nutzen. Auf diese Bedingungen sind die Anlagen mit einer maximalen Leistung von 3,9 MW entwickelt, sie verfügen über 134 Meter hohe Türme und NR65.5 Rotorblätter. Zudem sind die Anlagen mit der Klimaversion "Cold Climate" ausgestattet und verfügen über Rotorblätter mit Anti-Icing-System. So erwarten die Partner einen überdurchschnittlichen Kapazitätsfaktor von rund 40 Prozent erreichen zu können und zusammen etwa 420 GWh Strom pro Jahr zu produzieren."Wir sind davon überzeugt, mit dem Abschluss eine gute Lösung gefunden zu haben. Nordex zählt zu unseren langfristigen Partnern und der jetzige Vertrag ist beispielhaft dafür, wie ein Windpark optimale Stromerzeugungskosten erreichen kann. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Arbeit", so Toni Volpe, CEO von Falck Renewables.Falck Renewables S.p.A.:Börsenplätze Nordex-Aktie: