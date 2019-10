Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,30 EUR -0,48% (02.10.2019, 13:03)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (02.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Nordex-Aktie bewege sich weiterhin mit kräftigen Ausschlägen in beide Richtungen knapp oberhalb der 10-Euro-Marke. Volle Auftragsbücher und neue Impulse durch die um sich greifende Klimadebatte würden dem SDAX-Titel Fantasie verleihen. Trotz der Sorgen um die Profitabilität habe der deutsche Turbinenbauer deshalb noch viel Potenzial.Das politische Umfeld stimme, volle Auftragsbücher würden für Freude sorgen. Der Konzern müsse aber endlich beweisen, dass man profitabel arbeiten könne. Langfristig orientierte Anleger könnten deshalb aktuell weiter auf den margenstarken Weltmarktführer Vestas setzen. Trader könnten jedoch auch bei Nordex zugreifen und auf einen schnellen Kursanstieg bis in den Bereich des August-Hochs bei 11,30 Euro und der 200-Tage-Linie bei 11,47 Euro setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:10,29 EUR -0,58% (02.10.2019, 12:49)