Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.03.2022/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse von HSBC Tinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Tinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) charttechnisch unter die Lupe.Einzeltitel mit einer Relativen Stärke nach Levy von größer als 1 seien aufgrund der jüngsten Marktturbulenzen selten geworden: Die Nordex-Aktie erfülle dieses Kriterium. Gleichzeitig lägen im Verlauf des Indikators eine abgeschlossene Bodenbildung sowie eine positive Divergenz vor. Auch der MACD sei gegenwärtig freundlich zu interpretieren. Zuletzt habe der Trendfolger auf seiner Signallinie aufgesetzt, um dann sofort wieder nach oben abzudrehen. Charttechnisch habe die Aktie diese Wende zuletzt auch auf Basis der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13,20 EUR) vollzogen. Der Sprung über die horizontalen Hürden bei rund 17 EUR unterstreiche nun den jüngsten Stimmungsumschwung. Das Tief vom März vergangenen Jahres bei 18,86 EUR stecke dabei das nächste charttechnische Anlaufziel ab, ehe die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 21 EUR wieder in den Blickpunkt rücken würden. Bei 20,25 EUR hätte der Titel zudem 50% der gesamten Abwärtsbewegung seit April 2021 korrigiert. Unter Money Management-Aspekten würden sich - je nach Risikoneigung - entweder das Hoch vom November vergangenen Jahres bei 16,63 EUR oder aber die 200-Tage-Linie (akt. bei 15,41 EUR) als Absicherung auf der Unterseite anbieten, so die Analysten von HSBC Tinkaus & Burkhardt in einer aktellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:18,60 EUR +3,62% (09.03.2022, 08:53)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:17,96 EUR +8,45% (08.03.2022, 17:36)