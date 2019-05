ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (20.05.2019/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) charttechnisch unter die Lupe.In den ersten Monaten des Jahres habe die Nordex-Aktie zu den absoluten Dauerbrennern an dieser Stelle gezählt. Seit dem Jahreshoch von Anfang April bei 15,75 EUR gönne sich der Titel aktuell allerdings eine Verschnaufpause, die nun möglicherweise zum Abschluss gekommen sei. Einen Fingerzeig in diese Richtung liefere das "Hammer"-Umkehrmuster der abgelaufenen Woche. Dieses positive Candlestickmuster weise zum einen eine sehr große Lunte auf, zum anderen bestätige das jüngste Wochentief bei 11,82 EUR nahezu lehrbuchmäßig die große Bodenbildung der letzten Jahre. Beide Phänomene würden dem "reversal" der abgelaufenen Woche einen besonderen Nachdruck verleihen. Das o. g. Jahreshoch sowie die 200-Wochen-Linie (akt. bei 16,53 EUR) würden nun die nächstenAnlaufziele auf der Oberseite definieren, zumal sich aus der Höhe der diskutierten unteren Umkehr ein hinreichendes Anschlusspotential ergebe, um die langfristige Glättung tatsächlich ins Visier zu nehmen. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere die Bestätigung der alten Ausbruchsmarken bei 11,70/11,45 EUR eine wichtige Orientierungshilfe. Zusammen mit dem o. g. Wochentief entstehe hier eine absolute Schlüsselunterstützung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,51 EUR -0,95% (17.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,42 EUR -0,37% (20.05.2019, 08:19)