Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.03.2019/ac/a/t)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) charttechnisch unter die Lupe.Die Nordex-Aktie als einer der Dauerbrenner des Jahres bleibe Anlegern erhalten. Das verschachtelte Kursmuster - Stichwort: kleine Bodenbildung, große Bodenbildung - wirke unverändert als Katalysator. Inzwischen habe das Papier den Abwärtstrend seit Januar 2016 (akt. bei 13,82 EUR) nahezu erreicht. Aus der Höhe der großen Bodenbildung ergebe sich sogar ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 4 EUR, so dass der zuvor genannte Baissetrend gebrochen und perspektivisch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 16,80 EUR) ins Visier genommen werden sollte. Die angeführte langfristige Glättung harmoniere dabei bestens mit markanten Hoch- und Tiefpunkten bei rund 17 EUR. Unter den im "HSBC Trendkompass" wöchentlich untersuchten deutschen Aktien verfüge Nordex aktuell sogar über den höchsten RSL-Koeffizienten, was für weiteren Rückenwind sorgen sollte. Aber auch unter Risikogesichtspunkten diene die aktuelle Kursentwicklung als wichtige Orientierungshilfe. Je nach Risikoneigung würden sich die jüngsten beiden Aufwärtskurslücken (untere Gapkanten bei 12,71 EUR bzw. 12,10 EUR) anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie:13,21 EUR +4,92% (26.03.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,375 EUR +1,25% (27.03.2019, 08:56)