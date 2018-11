XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,702 EUR +1,09% (05.11.2018, 10:33)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,74 EUR +0,51% (05.11.2018, 10:43)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (05.11.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Windkraftanlagenbauer hätten es weiterhin nicht einfach. Bei Nordex würden zwar immer wieder gute Aufträge hereintrudeln. Doch für die große Wende zum Besseren reiche das noch nicht. Jetzt würden auch noch mehrere Leerverkäufer den Druck auf das Wertpapier erhöhen.Gleich drei Hedgefonds hätten Nordex nun verstärkt attackiert. Am Dienstag habe der Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP bekannt gegeben, dass er seine Netto-Leerverkaufsposition in Nordex-Aktien von 0,44% auf 0,50% ausbaue. Einen Tag später seien die Leerverkäufer von Henderson Global Investors gefolgt und hätten ihre Short-Position von 0,52 auf 0,60% erhöht. Noch deutlicher auf fallende Kurs würden die Leerverkäufer des Hedgefonds TT International spekulieren: Sie hätten ihre Short-Position in zwei Schritten von 0,48 auf 0,79% ausgebaut.Analysten seien auch nicht gerade euphorisch für Nordex. Nur drei von 16 Häusern würden die Aktie derzeit zum Kauf (MainFirst, Goldman Sachs und NordLB) empfehlen, sieben würden sie mit "hold" einstufen und sechs würden zum Verkauf raten. Vor diesem Hintergrund sollte es dem Titel schwer fallen, den seit Juni intakten Abwärtstrend zu verlassen. Wahrscheinlicher sei kurzfristig ein erneuter Rückfall Richtung 8-Euro-Marke. Positive Überraschungen - etwa nach Vorlage der Quartalszahlen in der kommenden Woche - könnten Nordex dann wieder aufwärts treiben.Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", hat die Nordex-Aktie auf der Watchlist. (Analyse vom 05.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: