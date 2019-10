XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,71 EUR -0,09% (09.10.2019, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,72 EUR +0,66% (09.10.2019, 10:30)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Eine Übernahmeofferte durch den Großaktionär Acciona habe der Nordex-Aktie am Dienstag neuen Schwung verliehen. Durch eine Kapitalerhöhung würden die Spanier ihre Beteiligung auf über 30 Prozent ausbauen. Allerdings liege die Offerte für die restlichen Aktien unter dem aktuellen Kursniveau. Wie wahrscheinlich sei eine Übernahme also überhaupt?Durch das Überschreiten der 30-Prozent-Schwelle sei Acciona zu einem Pflichtangebot gezwungen. Einen Aufschlag auf den gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der letzten drei Monate von Nordex vor dem Angebot gebe es aber nicht. Das deute darauf hin, dass Acciona nicht unbedingt an einer Komplettübernahme interessiert sei.BMW-Erbin Susanne Klatten, mit gut fünf Prozent zweitgrößte Nordex-Aktionärin, wolle ihren Anteil laut einem Sprecher auch nicht an Acciona abgeben. Gleichwohl unterstütze sie die Entscheidung der Spanier, das Engagement beim Turbinenbauer auszuweiten. Der Vermögensverwalter Alantra vermute laut "Reuters" ebenfalls, dass Acciona andere Pläne habe. "Wir glauben, dass Acciona Nordex damit Zeit zum Überleben kauft und sich dann nach Alternativen auf dem M&A-Markt dafür umsieht."Die Nordex-Aktie eignet sich für mutige Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: