Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,575 EUR -0,78% (11.09.2019, 16:56)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe die Nordex-Aktie einen neuen Anlauf auf die 10-Euro-Marke genommen. Der Sprung in den zweistelligen Kursbereich sei aber erneut nicht gelungen. Trotz der Auftragsflut würden Margensorgen und die Windkrise im Heimatmarkt Deutschland die Anleger noch immer hemmen. Neue Impulse könnten nun von der wichtigsten Branchenmesse des Jahres kommen. Seit Montag laufe die Husum Wind 2019. Bis Freitag würden dort mehr als 650 Aussteller aus aller Welt neue Produkte und zukunftsträchtige Technologien präsentieren. Nordex präsentiere auf der Messe in diesem Jahr die neue N163/5.X-Turbine. Damit wolle der Konzern sein Angebot im Segment der Anlagen mit über 5 Megawatt Nennleistung ausbauen.Trotz der Krise in Deutschland ziehe Nordex seit Monaten zahlreiche Aufträge an Land. Doch die Aktie komme nach der zwischenzeitlichen Rally zu Jahresbeginn derzeit nicht mehr in Schwung. Dem deutschen Windkraftanlagen-Hersteller müsse es zunächst gelingen, die Anleger zu überzeugen, dass nachhaltig profitabel gearbeitet werden können. Aktuell würden Anleger auf den margenstarken Weltmarktführer Vestas setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,60 EUR -0,57% (11.09.2019, 16:41)