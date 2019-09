Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die schwache Entwicklung im Heimatmarkt Deutschland setze Nordex besonders zu. Noch 2017 sei der deutsche Markt mit einer installierten Leistung von 724 Megawatt der zweitwichtigste Markt des Konzerns hinter den USA gewesen. Zum Vergleich: 2019 seien im ersten Halbjahr insgesamt lediglich Windkapazitäten von 287 Megawatt installiert worden. Klar, dass sich dieser Rückgang bei Nordex bemerkbar mache.Doch trotz der Probleme in Deutschland gelte: Sorgen um die Auslastung müsse sich Nordex nicht machen. Dank der Expansion in neue Märkte und der starken internationalen Nachfrage würden die Auftragsbücher bestens gefüllt bleiben. Allerdings müsse der Konzern neue Strukturen aufbauen, was es nicht einfacher mache, den lang ersehnten Sprung in die schwarzen Zahlen zu schaffen - und solange die Margensorgen nicht abebben würden, dürfte es für die Aktie schwer werden, die nachhaltige Trendwende zu schaffen.Windkraft sei gefragt. Auch in Deutschland dürfte trotz des enttäuschenden Windgipfels wieder Besserung einkehren - sonst sei ein Erfolg der Energiewende utopisch. Bei Nordex sollten Anleger dennoch nichts überstürzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Die Volatilität dürfte vorerst hoch bleiben. Der profitable Weltmarktführer Vestas erscheint aktuell als die bessere Wahl. (Analyse vom 10.09.2019)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,655 EUR +1,42% (10.09.2019, 17:35)