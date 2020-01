Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (03.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Weltweit boome die Windkraft, die Konzerne würden sich über volle Auftragsbücher freuen. Nur im einstigen Vorzeigeland Deutschland sei von einem Boom nichts zu sehen. Im Gegenteil: Der Windausbau stagniere, die Politik verzettele sich in komplizierten Maßnahmenpaketen. Für den deutschen Turbinenbauer Nordex bleibe das ein Risiko - auch, wenn dieses bislang gut umgangen werde.Seit Monaten würden die Parteien über Maßnahmen zur Förderung der Windkraft diskutieren. Die SPD wolle die Akzeptanz bei Anwohnern nun durch das "Windbürgergeld" erhöhen. Doch es gebe bereits wieder Kritik: Entschädigungen für die Toleranz von Windrädern seien der falsche Weg für die Energiewende. Zudem würde bei solchen finanziellen Anreizen die Gefahr drohen, dass bei anderen Infrastrukturmaßnahmen ähnliche Forderungen kämen.Trotz zahlreicher Vorschläge bleibe es somit dabei, dass die Politik keine Lösungen für das Winddilemma finde. Die 1.000-Meter-Abstandsregel verhindere neue Anlagen. Zudem würden die Genehmigungsverfahren deutlich zu langsam ablaufen. Hinzu kämen deutschlandweit hunderte Klagen.Das alles zeige: Das Umfeld für Nordex und Co in Deutschland bleibe schwierig. Bislang kompensiere der Turbinenbauer die Schwäche des Heimatmarkts aber noch gut. Neuaufträge aus anderen Ländern wie der Türkei oder den USA würden für volle Auftragsbücher sorgen. Vor allem die neue Delta4000-Baureihe komme gut an - und solle künftig auch zur Lösung des Margenproblems beitragen.Spekulative Anleger setzen auf dieses Szenario und bleiben an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link