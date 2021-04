XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

26,00 EUR -1,81% (28.04.2021, 10:06)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.04.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Auftragsflut beim deutschen Turbinenbauer gehe weiter. Am Mittwoch melde Nordex einen neuen Erfolg in den Niederlanden. Das Unternehmen liefere insgesamt acht Turbinen der 3- und 4-Megawatt-Klasse für einen Windpark mit einem Volumen von 35 Megawatt. Auftraggeber sei ein Gemeinschaftsunternehmen des grünen niederländischen Versorgers Greenchoice, des Projektentwicklers Windunie sowie des ABN Amro Energy Transition Fund. Geliefert würden die Anlagen für den Standort bei Venlo Anfang 2022. Zu dem Auftrag gehöre zudem ein Premium-Service-Vertrag über 25 Jahre.An der Börse komme der neue Auftrag gut an, die Nordex-Aktie setze ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort. Das kürzlich erreichte Mehrjahreshoch bei 29,20 Euro rücke wieder in den Fokus.Nordex bleibe in der Erfolgsspur. Der weltweit zunehmende Bedarf an grünen Energien dürfte dafür sorgen, dass die Auftragsbücher auch künftig voll bleiben würden. Gelinge es zudem endlich die Profitabilität zu steigern, seien deutlich höhere Kurse drin. Dabeibleiben, rät Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2021)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:26,02 EUR -1,74% (28.04.2021, 10:21)