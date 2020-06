XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,655 EUR +0,10% (04.06.2020, 11:56)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,625 EUR -1,48% (04.06.2020, 12:14)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.06.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Innerhalb von gerade einmal zwei Wochen habe die Nordex-Aktie 40 Prozent zugelegt. Zweistellige Kurse scheinen beim Turbinenbauer inzwischen zeitnah wieder möglich zu sein. Doch sollten Anleger nach der jüngsten Rallye jetzt noch zugreifen? Die meisten Experten würden optimistisch bleiben.Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" würden derzeit 14 Experten Nordex covern. Sechs davon würden zum Kauf raten, sieben Mal laute das Votum "buy" und lediglich ein Analyst empfehle den TecDAX-Titel zum Verkauf. Besonders bullish zeige sich dabei Rajesh Singla von der Société Générale, der den fairen Wert der Aktie erst bei 13,00 Euro sehe. Das durchschnittliche Kursziel aller Experten liege mit 10,05 Euro allerdings nur knapp über dem aktuellen Kursniveau.Grund für die Euphorie seien vor allem die vollen Auftragsbücher. Auch in den vergangenen Tagen habe Nordex mehrere Neuaufträge vermelden können. Nun gelte es, diese auch in profitable Umsätze umzuwandeln. Das Margenproblem verhindere bislang eine stärkere Entwicklung der neuen Aktie. Mit der neuen Turbinengeneration Delta4000 solle sich das aber ändern und die Profitabilität deutlich steigen.Anleger, die zuletzt der Trading-Empfehlung des "Aktionär" gefolgt sind, setzen darauf, dass zeitnah zweistellige Kurse erreicht werden und lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: