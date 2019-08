Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,985 EUR -7,56% (16.08.2019, 22:25)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine turbulente Woche liege hinter Nordex. Starke Zahlen, eine Gewinnwarnung des Wettbewerbers Vestas und große Kurssprünge in beide Richtungen hätten das Bild geprägt. Nüchtern betrachtet habe sich der Abwärtstrend der vergangenen Wochen aber einfach fortgesetzt. Das Plus seit Jahresbeginn schrumpfe immer mehr zusammen.Solange sich an den schwachen Margen des deutschen Windanlagenbauers nichts ändere, bleibe die Situation für Nordex schwierig. Die Volatilität dürfte auch in den kommenden Wochen hochbleiben. "Der Aktionär" rate dazu, vorerst an der Seitenlinie zu bleiben. Wer in die Branche investieren wolle, setze auf den Weltmarktführer Vestas aus Dänemark, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,89 EUR -9,24% (16.08.2019, 17:35)