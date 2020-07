Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,195 EUR -1,55% (16.07.2020, 08:53)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,34 EUR (15.07.2020)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (16.07.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Flut an Meldungen in den vergangenen Wochen habe es bereits angedeutet. Nordex habe auch im zweiten Quartal viele Neuaufträge gewonnen. Am Donnerstag habe der Turbinenbauer nun die Zahlen veröffentlicht. Diese würden zeigen: Corona-bedingt sei es trotzdem zu einem deutlichen Rückgang gekommen. Die Reaktion an der Börse falle aber verhalten aus.Von April bis Juni hätten Kunden bei Nordex 217 Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt 888 Megawatt bestellt. Im Vorjahr seien es noch 2.003 Megawatt gewesen. Hochgerechnet auf das erste Halbjahr habe der Auftragseingang damit 2,53 Gigawatt betragen - nach 3,04 Gigawatt im Vorjahr.83 Prozent der Aufträge im zweiten Halbjahr seien aus Europa gekommen. Aus Lateinamerika, wo es Aufträge aus Brasilien gegeben habe, seien 17 Prozent gekommen. Eine ganz wichtige Rolle spiele dabei inzwischen die neue Turbinengeneration Delta4000. Rund 65 Prozent der Aufträge seien im zweiten Quartal bereits auf die neue Baureihe entfallen."Die globale Wirtschaft wird weiterhin erheblich von der Corona-Pandemie beeinträchtigt, das trifft natürlich auch auf uns, unsere Kunden und Zulieferer zu", so Nordex-Chef José Luis Blanco. "Umso erfreulicher ist es, dass unsere Kunden ihre Projekte konsequent weiterverfolgen und sich auf den weltweit steigenden Bedarf an regenerativer Energie vorbereiten. Entsprechend erwarten wir auch für das zweite Halbjahr eine starke Nachfrage nach unseren Turbinen und Dienstleistungen."Die Nordex-Aktie bleibt nur etwas für spekulative Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link