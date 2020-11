Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,50 EUR +5,49% (16.11.2020, 11:11)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,47 EUR +4,61 (16.11.2020, 11:26)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (16.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der fulminanten Vorwoche mit deutlichen Kursgewinnen lege die Nordex-Aktie am Montag erneut einen Kurssprung aufs Parkett. Positive Analystenstimmen würden dem Turbinenbauer Schwung verleihen - und auf dem aktuellen Niveau müsse die Rally demnach noch nicht vorbei sein.Das Bankhaus Metzler habe das Kursziel für Nordex deutlich von 16 auf 22 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Marschroute des Unternehmens für 2022 sei "plausibel und zielorientiert", so Experte Guido Hoymann. Nordex sei gut positioniert und die Produkte sehr wettbewerbsfähig. Die Politik stelle weltweit die Weichen für den Ausbau Erneuerbarer Energien, zudem müssten Windparks zunehmend ersetzt werden.Nordex habe bei Onshore-Anlagen in den vergangenen Jahren Marktanteile gewonnen. Mehr als 80 Prozent der Aufträge seien 2020 bereits auf die lukrative Delta4000-Serie entfallen, deren Marge laut Management drei bis fünf Prozentpunkte über der der Vorgängerversion liege. Bereits im kommenden Jahr rechne Hoymann mit einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität.Deutlich optimistischer zeige sich nun auch die Bank of America. Die US-Bank habe das Kursziel ebenfalls deutlich von 12,10 auf 18,00 Euro nach oben geschraubt. Die Einstufung hätten die Experten zudem von "underperform" auf "neutral" angepasst.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link