Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.10.2018/ac/a/t)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.DAX und Co stünden deutlich unter Druck. Einer der wenigen Werte, die sich gegen den Trend stemmen könnten, sei Nordex. Der Windanlagenbauer habe Aufträge für vier Windparks in Finnland erhalten.Der Newsflow in Sachen Auftragseingang bleibe positiv. Die Nordex-Aktie notiere weiter unmittelbar am massiven Widerstand bei 8,32 Euro. Gelinge der Sprung über diese Marke könne es schnell in Richtung der 9-Euro-Marke gehen. Hier verlaufe aktuell der seit Juni intakte Abwärtstrend. Knapp oberhalb davon verlaufe auch die wichtige 200-Tage-Linie. Im angeschlagenen Marktumfeld sollten allerdings nur erfahrene und v.a. risikobewusste Trader die 15%-Chance nutzen. Ein Stopp bei 7,40 Euro sichere ab, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,26 EUR +2,84% (22.10.2018, 12:43)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,192 EUR +1,46% (22.10.2018, 13:01)