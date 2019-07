XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Gewinne bei der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) laufen zu lassen.Die Nordex-Aktie sei in der letzten Woche in der Spitze um über 20% angestiegen. Damit habe sich das Chartbild zuletzt spürbar aufgehellt. Im Bereich von 14,90 Euro gebe es noch eine letzte Hürde auf dem Weg zum neuen Jahreshoch. Hier würden ein horizontaler Widerstand und das Hoch der zurückliegenden Woche verlaufen. Schaffe die Nordex-Aktie einen Sprung über diese Marke, dürfte ein Angriff auf das Jahreshoch bei 15,75 Euro nur noch eine Frage der Zeit sein.Die freundliche Entwicklung sei nicht nur auf das starke Neugeschäft in den USA, sondern in erster Linie auf den guten Verkaufsstart der neuen Turbinengeneration Delta4000 zurückzuführen, die im 2. Quartal schon 34% aller Bestellungen auf sich vereint habe.Sollte die Nordex-Aktie den Schwung der letzten Woche mitnehmen, stehe dem Ausbruch wenig im Weg. Angesichts der Klimaproteste und des anstehenden Kohle-Aus sei das Umfeld für Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien freundlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: