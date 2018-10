ISIN Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.10.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das TecDAX-Unternehmen habe auch für das dritte Quartal einen guten Auftragseingang gemeldet. Die Nordex-Aktie lege am Mittwoch deutlich zu. Am Vortag sei der Aktienkurs noch bis auf 7,75 Euro abgerutscht - der tiefste Stand seit dem Jahrestief Anfang April. Der Abwärtstrend seit Juni sei weiterhin intakt. Die entsprechende Linie verlaufe knapp oberhalb der 9-Euro-Marke. Dort würden auch die gleitenden 90- und 200-Tage-Durchschnitte verlaufen. Zunächst müsse der Widerstand bei 8,32 Euro nachhaltig überwunden werden, bevor die Nordex-Aktie neuen Auftrieb bekomme. "Der Aktionär" rate Anlegern weiterhin auf die nachhaltige Trendwende zu warten, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,098 EUR +2,38% (10.10.2018, 10:37)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,00 EUR +1,50% (10.10.2018, 10:51)