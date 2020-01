XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,27 EUR +1,74% (15.01.2020, 09:56)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,19 EUR +1,41% (15.01.2020, 10:12)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 27 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Es habe sich bereits angedeutet. Der Turbinenbauer habe im abgelaufenen Jahr deutlich mehr Aufträge gewonnen als im Vorjahr. An der Börse würden die Zahlen zu den Aufträgen im Gegensatz zu den vergangenen Quartalen diesmal aber kaum für Bewegung sorgen. Anleger würden weiter warten, ob der herausfordernde Weg hin zu einer höheren Profitabilität gelinge.2019 sei das Neugeschäft insgesamt um 31 Prozent auf 6,2 Gigawatt gestiegen. Das starke Geschäft in anderen Ländern konnte dabei die anhaltende Schwäche im deutschen Heimatmarkt ausgleichen. Knapp die Hälfte der Aufträge sei aus Europa gekommen. Besonders stark sei die Nachfrage aus der Türkei, Spanien und den Niederlanden gewesen. Mit der Ukraine sei zudem ein neuer Markt hinzugekommen.Trotz der zahlreichen Aufträge, die das Unternehmen in den vergangenen Wochen gemeldet habe, sei das Q4 aber schwächer als im Vorjahr gewesen. Knapp 1,5 Gigawatt habe das Auftragsvolumen hier betragen - nach 1,7 Gigawatt 2018.Spekulative Anleger setzen weiter auf den Turnaround, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: