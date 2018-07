XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,748 EUR +0,43% (09.07.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,30 EUR +6,32% (10.07.2018, 08:03)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.07.2018/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nordex Group gewinnt bislang größten Einzelauftrag über 595 Megawatt - AktiennewsDie Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat im zweiten Quartal 2018 den bislang größten Einzelauftrag ihrer Unternehmensgeschichte erhalten: Für Enel Green Power errichtet das Unternehmen den brasilianischen Windpark "Lagoa dos Ventos" mit einer Leistung von etwa 595 Megawatt, so die Nordex SE in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bei dem Projekt kommen 191 Turbinen der Baureihe AW125 zum Einsatz. Die Anlagen haben eine installierte Leistung von jeweils 3,15 MW beziehungsweise 3,0 MW und werden auf 120 Meter hohen Betontürmen errichtet. Die Gruppe produziert die Türme in einem eigenen Werk vor Ort in Brasilien, um Kosten und Umweltbelastungen zu reduzieren.Der Standort des Projekts befindet sich im Bundesstaat Piaui, der im Norden von Brasilien liegt und über gute Windverhältnisse verfügt. Vor rund einem Jahr hatte Nordex hier bereits einen anderen Auftrag über 65 Anlagen der gleichen Baureihe für einen anderen Windpark erhalten.Eigentümer und späterer Betreiber von Lagoa dos Ventos ist Enel Green Power, ein großer internationaler Energieversorger, mit dem die Gruppe bereits in unterschiedlichen Märkten erfolgreich zusammengearbeitet hat.Börsenplätze Nordex-Aktie: