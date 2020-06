XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,785 EUR -1,71% (10.06.2020, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,82 EUR -1,26% (10.06.2020, 14:18)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.06.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex, Vestas (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769) und Co hätten in den ersten Quartalen rote Zahlen geschrieben. Nordex kämpfe seit Jahren mit der mangelnden Profitabilität. Durch die Corona-Pandemie verschärfe sich die Situation, auch in Q1 habe Nordex einen Verlust eingefahren. Doch die Auftragsbücher seien voll, die neue Turbinengeneration Delta4000 verspreche höhere Margen.Dank einer Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr und dem starken Großaktionär Acciona im Rücken sei die finanzielle Situation zudem noch nicht dramatisch. Nordex denke zudem darüber nach, einige Projekte zu verkaufen und so Kasse zu machen. Gelinge dann tatsächlich der Turnaround, sei deutlich mehr drin.Der dänische Rivale Vestas überzeuge hingegen eigentlich gerade wegen seiner hohen Marge. Doch in Q1 habe auch Vestas corona-bedingt rote Zahlen geschrieben. Jedoch sollte dies nur ein temporäres Problem sein. Die Spitzenposition auf dem Weltmarkt dürfte sich auch künftig auszahlen, Skaleneffekte und die starke Technologie sollten die Rendite auf hohem Niveau halten.Wer es spekulativer mag, kann bei Nordex zugreifen und auf die Trendwende setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Zweistellige Kurse habe der Titel bereits wieder erreicht. Schaffe der Konzern den Sprung in die schwarzen Zahlen, sei das weitere Potenzial immens. (Analyse vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: